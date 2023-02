Zweite WM-Goldmedaille – Es ist verrückt, auf welchem Platz Marco Odermatt schon auftaucht Nach seinem Sieg im Riesenslalom bewegt sich der Nidwaldner auch im Vergleich mit den allerbesten Schweizer Skifahrern in neuen Sphären. Das ist unser Ranking – nach Erfolgen. René Hauri Philipp Rindlisbacher

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Marco Odermatt krönt sich in Courchevel zum Weltmeister im Riesenslalom. Video: SRF

Es ist der drittletzte Tag der WM, und Marco Odermatt greift noch einmal nach den Sternen. Nach seinem Coup in der Abfahrt am Sonntag, in der er sich zum Weltmeister der Königsdisziplin krönte, hält er auch den Druck aus, der in seiner Paradedisziplin Riesenslalom auf ihm lastet. Er ist jetzt Weltmeister und Olympiasieger in der Basisdisziplin des alpinen Skisports. Im Ranking der erfolgreichsten Schweizer Skifahrer steht ihm damit nur noch eine Legende vor der Sonne.