Teresa Dos Santos Lima, Co-Präsidentin Gewerkschaftsbund des Kantons Bern, will in den Lohnverhandlungen zumindest den Teuerungsausgleich herausholen.

Teresa Dos Santos Lima, Sie treten in die grossen Fussstapfen von Corrado Pardini. Der ehemalige SP-Nationalrat war national bekannt und vertrat seine Anliegen sehr bestimmt. Wie wollen Sie sich Gehör verschaffen?

Unser Ziel ist es, dass der kantonale Gewerkschaftsbund auch in Zukunft in der Lage ist, im Kanton Initiativen zu lancieren und Referenden zu ergreifen. Unsere Arbeit basiert vor allem auf der guten Verankerung unserer Mitgliederverbände in den Betrieben und der Präsenz unserer regionalen Gewerkschaftsbünde im ganzen Kanton. Das wird auch uns sehr wichtig sein. Und zudem ist der Gewerkschaftsbund – auch dank seiner Zusammenarbeit mit diversen Parteien und dem Regierungsrat – sehr gut in der Politik verankert.