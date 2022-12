Das Pop-Jahr 2022 im Rückspiegel – Es ist Krieg, und niemand singt darüber Eine Berner Reggae-Band löst weltweite Diskussionen aus, die Musik verpasst den Zeitgeist, und H&M verkauft wieder Nirvana-T-Shirts. Ein Blick zurück im Zorn auf das Pop-Jahr 2022. Ane Hebeisen

Unwohlsein löste 2022 beileibe nicht nur die Band Lauwarm aus. Foto: Barbara Héritier

Als die deutsche Band Tocotronic am 28. Januar 2022 ein Album veröffentlichte, auf dem mit grossen gelben Lettern der Slogan «Nie wieder Krieg» prangte, mutete das an wie eine verstaubte Geste aus dem letzten Jahrhundert. Ganz schön yesterday, war man damals als friedensverwöhnter Mitteleuropäer versucht zu denken. Einen Monat später griff Russland die Ukraine an und demolierte so ziemlich alles, was uns lange lieb und teuer war: Werte und Gewissheiten wurden durcheinandergewirbelt wie Florida in der Hurrikansaison.