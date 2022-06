Wie Filmteams Rom lahmlegen – Es ist halt immer viel Zirkus Fast jeden Tag werden für Dreharbeiten Quartiere abgeriegelt, Strassen gesperrt, Autos abgeschleppt. Für die Bewohner ist das eine Plage – und für die Stadt ein schlechtes Geschäft. Oliver Meiler aus Rom

Achtung, Elefanten und Kommunisten auf den Kaiserforen! Für Nanni Morettis neuen Film «Il sol dell’avvenire» sollte das Kolosseum als Kulisse dienen. Foto: Massimo Percossi (EPA)

Und dann biegen vier Elefanten ab auf die Kaiserforen, in einem Meer roter Fahnen des Partito Comunista Italiano, im Hintergrund das Kolosseum. Die Luft ist staubig trocken. Am Strassenrand stehen ein paar Dutzend Passanten und fotografieren ganz aufgeregt. Es ist nicht so, dass sich die Römer noch über Tiere in ihrer Stadt wundern. Sind ja genug unterwegs, Möwen, Ratten, Biber im Tiber, Wildschweine in Rudeln. Aber Elefanten auf den Fori Imperiali? Das ist eine andere Nummer.



Nanni Moretti dreht gerade seinen neuen Film «Il sol dell’avvenire». Er spielt in den Fünfzigern, etwas mit Zirkus und Politik und dem Schauspieler Silvio Orlando auf einem Elefanten. Viermal werden sie die Szene drehen, bis sie sitzt. Orlando ist einer von Morettis Lieblingsschauspielern, er gab für ihn schon den Berlusconi, immer viel Zirkus eben.

Man denkt: Toll, diese Stadt hat es ja auch verdient, gefilmt zu werden. Ach ja? Und die Römer?

Zwei indische Dompteure helfen ihm, vom Elefanten herunterzusteigen, sieht nicht so elegant aus. Orlando hebt den Daumen, alles okay. Im Schatten der Gassen rundherum stehen die Statisten mit Frisuren von damals, mit Pomade gescheiteltes Haar. Die Frauen tragen Blumenkleider, die Männer klobige schwarze Schuhe. In den Pausen lehnen alle an den Mauern und starren auf ihre Handys.



Das alte Zentrum Roms ist mal wieder ein Set. Und wer nun denkt: Toll, diese Stadt hat es ja auch verdient, gefilmt und beworben zu werden, der vergisst die Römer. Für sie ist der Erfolg vor allem eine Plage.



Für Dreharbeiten italienischer und, viel öfter noch, amerikanischer Produktionen werden wochenlang ganze Viertel im Centro Storico beschlagnahmt, Strassen gesperrt, Verkehrsschilder abgesägt, Buslinien umgeleitet. Die paar wenigen Parkplätze werden einfach konfisziert. Wer die Ankündigungsschreiben nicht gesehen hat, die die Stadtverwaltung ein paar Tage vor dem Dreh aufhängt, A4, leicht zu übersehen, der findet seinen legal parkierten Wagen im Depot der abgeschleppten wieder. Draussen, vor der Stadt. Öffentliche Parkplätze sind hier ein Dauerpolitikum und so selten, dass man den Wagen auch mal ein paar Wochen stehen lässt, wenn man einen guten gefunden hat.

Als Tom Cruise zum Drehen da war, wurde wenigstens mal der Abfall aus den Gassen weggeräumt.

«Rom ist zur Geisel geworden», schreibt die römische Zeitung «La Repubblica». Das klingt drastisch und dramatisch, aber sonst hört in der Stadtverwaltung ja niemand zu. Im Pandemiejahr 2021 erliess die zuständige Behörde 1863 Drehgenehmigungen, im Durchschnitt also etwa fünf pro Tag.

Tom Cruise war für «Mission Impossible 7» da. Einer der Drehorte war die Piazza di Campitelli beim jüdischen Viertel, dem Ghetto – mit der Kirche Santa Maria, dem Palazzo des stellvertretenden Bürgermeisters, einem Restaurant, alles lag in der Sperrzone. Auch die Seitengassen wurden leer geräumt, sogar der Abfall war weg, das war natürlich ganz wunderbar.

Cruise gab sich entzückend nahbar, liess Selfies mit sich machen neben seinem futuristischen Filmauto. Aber wer zur Arbeit wollte, musste das Set weiträumig umfahren, die ganze Zone war off limits.

«Si gira!», sagen die Stadtpolizisten, die den Verkehr umleiten. «Es wird gedreht!» Als wären Dreharbeiten so schicksalhaft wie Verkehrsunfälle. Oder sie mimen das Drehen mit den Händen: eine geballt vor dem linken Auge, die andere kreisend daneben. Als wären sie Produktionshelfer. Und eigentlich sind sie das auch.

Hollywood darf die Polizeibeamten für ihre Dienste anstellen, privat, so steht es in einer städtischen Verordnung. Die Produktionshäuser bezahlen die Überstunden, sie bezahlen wohl besser als die Stadt. Das führt dazu, dass Polizisten, die eigentlich genau hinschauen sollten, eher wegschauen, etwa wenn statt der ausgemachten drei Lastwagen mit Filmmaterial plötzlich zehn herumstehen.

Der Ursprung der Romanze zwischen Rom und der Welt: Marcello Mastroianni und Anita Ekberg in der Fontana di Trevi in «La Dolce Vita», 1960. Foto: Imago / Cinema Publishers Collection

Rom war schon immer eine beliebte Filmkulisse, in echt oder nachgebaut in den Studios von Cinecittà im Südosten der Stadt. Manche Filme haben das Bild Roms für Jahrzehnte geprägt. «Roman Holiday» zum Beispiel von William Wyler, 1953, mit Audrey Hepburn und Gregory Peck auf einer Vespa, trug die römische Leichtigkeit der Boomjahre nach Krieg und Faschismus in die Welt. Oder, klar, Federico Fellinis «La Dolce Vita», Anita Ekberg und Marcello Mastroianni küssend in der Fontana di Trevi. So begann die Romanze der Welt mit Rom, aber auch die Verklärung.

Der Bürgermeister dachte sich: Je mehr gedreht wird, desto heller strahlt die Marke Rom. Aber hat die Stadt das nötig?

Walter Veltroni, wohl einer von Roms besten Bürgermeistern der vergangenen hundert Jahre, im Amt von 2001 bis 2008, immer sehr kulturaffin, brachte die Stadt 2004 dazu, sich den Filmemachern ganz und gar zu öffnen. Er argumentierte so: Je mehr hier gedreht wird, desto heller und globaler strahlt die Marke Rom, so sehr, dass man gar keine teuren Werbekampagnen mehr braucht, um Touristen anzuziehen. Allerdings kann man sich auch fragen, ob diese Stadt überhaupt beworben werden muss: Rom ist ein Selbstläufer, nach den akuten Phasen der Pandemie sind die Massen längst zurück.

Aber es kann nie genug sein. So beschloss die Stadt, dass Produktionen, die mehr als achtzig Prozent des Films in Rom drehen, nicht mehr bezahlen müssen für die Nutzung öffentlichen Bodens. Es gibt ihn gratis. Bei fünfzig Prozent der Produktionen wird der Preis halbiert.

2021, in dem Jahr mit den tausendachthundertunddreiundsechzig Drehlizenzen, nahm die Stadt Rom nur 650’000 Euro ein für die Nutzung öffentlichen Bodens. 575’000 Euro kamen noch rein, weil sich die Aufsichtsbehörde des Kulturministeriums das Filmen an prestigeträchtigen Orten bezahlen lässt: Kolosseum, Spanische Treppe, Piazza Navona. Alles in allem etwas mehr als eine Million Euro. Und das soll die Qualen des Alltags aufwiegen?

Und nun kommt Jason Momoa, ein Star der Verfolgungsjagd: Dreharbeiten für die zehnte Folge von «Fast & Furious» in den Strassen Roms. Foto: Massimo Percossi (Imago / Zuma Press)

Manchmal räumen Filmteams nicht mal ihren Müll weg, wenn sie gehen. Die Zellophanstreifen, die das Set umreissen, flattern dann oft noch wochenlang im Wind. Bürgerkomitees wehren sich gegen diese ständige Bevormundung im Alltag. Zum Beispiel Yuri Trombetti, der für die Sozialdemokraten im Stadtrat sitzt und findet, es sei an der Zeit, dass Hollywood endlich gebührend bezahle. «Ich verstehe nicht», sagte Trombetti vor kurzem, «warum die Stadt jedes Ansinnen genehmigt, immer und wider alle Vernunft.» Er will, dass das alte Gesetz von 2004 revidiert wird.

Für «Fast & Furious», Folge zehn, haben sie gerade drei Wochen lang gedreht, überall: in den Castelli Romani, an der Piazza di Spagna, der Via del Corso, bei der Engelsburg. Und in Trastevere, im Herzen des Viertels. Gesperrt haben sie alle Strassen rundherum, Beamte kontrollierten die Zone Tag und Nacht, damit auch ja niemand parkiert. Dann kam Jason Momoa mit dem Motorrad, offenbar ein Star der Verfolgungsjagd, und fuhr die beschlagnahmte Via San Cosimato rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ein Selfie, und alles ist gut.



Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

