FC Thun geht das Geld aus – «Es ist fünf vor zwölf» Ausgaben, aber keine Einnahmen: Die finanzielle Situation des FC Thun ist kritisch. Präsident Markus Lüthi übt Kritik – und macht einen Vorschlag, der auf Gehör stossen könnte. Marco Oppliger

Nachdenklicher Präsident: Die finanzielle Situation des FC Thun bereitet Markus Lüthi Sorgen. Foto: Raphael Moser

Schwere Regentropfen prasseln auf den Schirm von Markus Lüthi. Der Präsident des FC Thun steht am Mittwochabend am Spielfeldrand der Stockhorn-Arena, um sich den Fragen des SRF-Reporters zu stellen. Und was Lüthi zu sagen hat, korrespondiert bestens mit dem Wetter. Denn: Beim FC Thun türmen sich wieder einmal dunkle Wolken auf.