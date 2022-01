Starpianistin Hélène Grimaud – «Es ist eine fast religiöse Erfahrung» Die 52-jährige Französin gastiert derzeit in der Zürcher Tonhalle. Und erzählt, wie sie sich in den Konzerten jeweils verdoppelt. Susanne Kübler

«Musik und Natur gehören zusammen», sagt Hélène Grimaud. Foto: Mat Hennek

Sehr innig, sehr aufgeregt, sehr langsam, sehr rasch – die Satzüberschriften in Robert Schumanns «Kreisleriana» zeigen schon an, dass diese Musik in die Extreme führt, in seelische Abgründe, emotionale Grenzbereiche, technische Exzesse. Es ist eine Musik ohne Mitte, «fast borderline», sagt die Pianistin Hélène Grimaud.