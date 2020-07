Herr Herzig, neue Zahlen zeigen, dass vergangene Saison 16 Prozent der gesammelten Pilze von den städtischen Kontrollstellen als verdorben oder gar giftig eingestuft wurden. Überrascht Sie diese Zahl?

Nein, eigentlich nicht. Letztes Jahr war extrem. Wir hatten auch in Zollikofen viele Kontrollen. Das Wetter war für Pilze günstig, es waren sehr viele Leute im Wald, die vorher noch nie auf Pilzpirsch waren. Die haben alles gesammelt, was man so findet – im Wissen, dass man ja nachher zur Kontrolle kann.