Produktionsleitung im Theater – «Es ist ein Hochrisikoberuf» Ohne sie kommt kaum ein Theaterstück auf Berner Bühnen: Barbara Boss und Michael Röhrenbach sind Anwälte, Seelsorger und Buchhalter der freien Szene. Sarah Sartorius

«Ich bin immer wieder erstaunt, wie ähnlich wir denken»: Michael Röhrenbach über seine Arbeitspartnerin Barbara Boss. Foto: Franziska Rothenbühler

Auf einem Pult stehen schön aufgereiht Leuchtstifte in allen Farben des Regenbogens und ein Ablagefach, auf dem in Grossbuchstaben das Wort «Yes» steht. Die Wände sind vollgepflastert mit Plakaten von Theaterproduktionen, etwa «Die Schwestern Karamasoff» von Matto Kämpf oder «Winterkrieg im Galgenfeld» der Gruppe Vor Ort. Auf einem Flyer steht «Visionen von heute werden zur Scheisse von morgen». Darunter hängt das Foto eines bärtigen Mannes, versehen mit dem Titel «Unmitarbeiter des Monats». Es ist Michael Röhrenbach. Er teilt sich das geräumige Atelier im Progr mit Barbara Boss. Die beiden trennen 31 Jahre, aber vor allem verbindet sie sehr vieles.



Seit 2017 haben Boss & Röhrenbach gefühlt das Monopol, was die Produktionsleitung in der freien Theaterszene in Bern angeht. Das Duo kümmert sich um Mittelbeschaffung, Werbung, Koordination, Abrechnung oder auch mal um dramaturgische Fragen. Also um einen grossen Teil der Organisation und Administration, die bei einer Theaterproduktion anfällt.



«Zusammengekommen sind wir, weil wir gleichzeitig für eine Produktion angefragt wurden und eigentlich keine Zeit dafür hatten», sagt Röhrenbach. Der 63-Jährige ist am Bodensee geboren, arbeitete lange in der Theaterszene in Hamburg und ist seit 20 Jahren im Kollektiv des Tojo-Theaters in der Reitschule tätig. «Ich habe schon länger jemanden gesucht, mit dem ich auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann. Barbara hat Humor, kann ‹tricksen›, denken, rechnen und schreiben.»