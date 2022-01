Interview über Roboter in der Pflege – «Ein Roboter hat viel mehr Zeit als ein Mensch»

Bei einem Pilotprojekt in einem Altersheim in Florenz waren bis Dezember 2021 Roboter im Einsatz.

Was machen Roboter in Pflegeheimen?

Sie haben sich in Ihrem Beitrag zum Buch «Mensch. Maschine. Kommunikation» mit Pflegerobotern auseinandergesetzt. Wo werden solche Geräte eingesetzt?

Vor allem in Japan. Dort gibt es ein staatliches Projekt mit dem Ziel, Roboter nicht bloss systematisch in Alters- und Pflegeheimen einzusetzen, sondern in jedem Haushalt einen Roboter zu platzieren. Insofern ist Japan das absolute Roboter-Pionierland, aber es gibt auch in westlichen Ländern Pilotprojekte, etwa in Deutschland und den USA. Der Einsatz von Pflegerobotern wird auch bei uns stark zunehmen.