Ständerat verwässert Vorschlag – Es holpert auf dem Weg zum neuen Velogesetz

Ersatz veralteter Velowege: Der Bund will mit dem Veloweggesetz eine Ersatzpflicht für Veloinfrastrukturen einführen. Velowegnetze oder Teile davon sollen ersetzt werden müssen, wenn sie die Anforderungen an die Sicherheit und die Attraktivität nicht mehr erfüllen und aufgehoben werden müssen. Die Landesregierung gewährt den Kantonen aber ein Schlupfloch. So steht es laut Gesetz den Kantonen offen, Ausnahmen vorzusehen, falls ihnen eine allgemeine Ersatzpflicht zu weit geht. Doch selbst diese Ausnahmeklausel reichte dem Ständerat nicht: Er will die Ersatzpflicht nur gelten lassen, wenn ein öffentliches Interesse ausgewiesen ist. Mit der Festlegung der Velowege in den Richtplänen sei das öffentliche Interesse ja bereits ausgewiesen, warnte Sommaruga vergeblich.