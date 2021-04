Nach verrückter Curling-WM – «Es herrschte Chaos, niemand wusste, was als Nächstes passiert» WM-Unterbruch, Isolation, drei Spiele innert zehn Stunden – und am Schluss Bronze. Hinter dem Oberländer Sven Michel liegt der turbulenteste Wettkampf seines Lebens. Marco Oppliger

Auf und Ab in Kanada: Sven Michel (rechts) meisterte mit dem Team Genf die schwierige Situation und gewann WM-Bronze. Foto: Jeff McIntosh (The Canadian Press)

Für den letzten Akt der Curling-Weltmeisterschaft in Calgary sorgt der Weltverband am Montag. In einer schriftlichen Mitteilung hält er fest, die vier positiv getesteten Spieler, die am letzten Samstag für einen Unterbruch der Titelkämpfe gesorgt hätten, seien gar nicht mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Nachträgliche Tests hätten ergeben, dass alle negativ gewesen seien. Womöglich hätten verunreinigte Proben zu einem falschen Ergebnis geführt.

Irgendwie passt dieses Malheur zu den wohl verrücktesten Titelkämpfen in der Geschichte des Curlings. Und mittendrin war Sven Michel, der Interlakner in Diensten des Teams Genf. Für diese Zeitung lässt er die Geschehnisse nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille nochmals Revue passieren.