Beginn der Kinderimpfung – «Es hat nicht wehgetan» Ab sofort können im Kanton Bern auch Kinder gegen Corona geimpft werden. Der 8-jährige Simon hat die Prozedur hinter sich gebracht und sie gar nicht schlimm gefunden. Cornelia Leuenberger

Augen zu und durch: Zweitklässler Simon bekommt von Kinderarzt Stefan Roth die Corona-Impfung. Foto: Dres Hubacher

An der Friedbühlstrasse in Bern sind am Samstag auffallend viele Erwachsene mit Kindern unterwegs. Nicht wenige der Knaben und Mädchen haben ein Stofftier dabei, manche tragen einen kleinen Rucksack. Die Szenerie erinnert sehr an den Schulbeginn nach langen Ferien.

Doch hier, zwischen Spital und Bremgartenfriedhof, ist kein Schulhaus, sondern der Eingang zum Impfzentrum des Inselspitals. Im Kanton Bern können ab sofort auch Kinder gegen Corona geimpft werden.

Simon sagt zweimal Nein

Kurz nach 10 Uhr kommt Simon mit seiner Mutter um die Ecke. Wir dürfen sie ins Impfzentrum begleiten. Ihren Namen möchte die Mama nicht in der Zeitung lesen; der Knabe gibt aber klar zu verstehen, dass er keinen «Decknamen» haben will. Das Nein auf eine entsprechende Frage ist klar.