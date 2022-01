Aebischer nach Abgang bei YB - «Es ging mir um das Niveau, den Verein, die Chance»

Der 25-jährige Freiburger spricht nach dem Wechsel zu Bologna über seine Absichten, das Lohngefälle – und er erklärt, warum sich italienische Journalisten für seine Ferien in der Kindheit interessieren.

«Wichtiger als die Sprache war den Journalisten ohnehin etwas anderes.» Michel Aebischer an seiner ersten Pressekonferenz als Spieler des FC Bologna.

Sie kommen gerade aus Ihrer ersten Pressekonferenz – in welcher Sprache haben Sie Auskunft gegeben?

Nämlich?

Ob ich jeweils auch in Italien in den Ferien gewesen sei. Als ich verneinte, kam nach der Pressekonferenz ein Journalist auf mich zu und erklärte mir, dass ich die nächsten Ferien unbedingt bei ihnen verbringen müsse. Die Italiener sind verliebt in ihr Land.