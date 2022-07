Frauenspital der Insel-Gruppe – «Es gibt keine andere Lösung, als die Sanierung weiterzuführen» Die Erneuerung des Frauenspitals kostet weitere 63 Millionen Franken mehr. Ein Neubau wäre aber teurer gekommen, sagen die Verantwortlichen. Brigitte Walser Adrian Moser (Fotos)

Seit Jahren ein Sanierungsfall: Das Frauenspital der Berner Insel-Gruppe. Foto: Adrian Moser

Nun sind es also 187 Millionen Franken. So viel kostet inzwischen die Sanierung des Frauenspitals in Bern. Das Gebäude an der Effingerstrasse war vor zwanzig Jahren für 125 Millionen gebaut worden. Von Anfang an bereiteten bauliche Mängel der Insel-Gruppe Sorgen. Vor fünf Jahren wurde die Sanierung beschlossen, man ging von Kosten von rund 100 Millionen Franken und einer Sanierungszeit von drei Jahren aus. Es kam anders.