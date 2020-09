Kino-Konzert in Bern und Freiburg (10. und 13.9.)

Auf ihrem neuen Album haben Emilie Zoé und Christian Garcia-Gaucher auch Geräusche aus dem engen Estrich eingefangen, in dem sie das Aufnahmestudio einrichteten.

Sind Sie ein Mensch, der viel über das Leben nachdenkt?

Definitiv ja, schon als ich jugendlich war. Es interessiert mich und treibt mich an. Warum sind wir hier? Was ist unser Platz im Universum? Ich beschäftigte mich viel mit Physik und Mathematik, begann ein Studium an der ETH. Doch bald entdeckte ich die Musik als eine andere Möglichkeit, diesen philosophischen Fragen nachzugehen.