Erkenntnis im Kemmeribodenbad – «Es geht um Lebenszeit, die wir miteinander verbringen» Vor einem Jahr hat ein Unwetter Reto Invernizzis Landgasthof zerstört. Drei Monate später starb sein Vater. Diese Schicksalsschläge liessen den Wirt umdenken. Susanne Graf

Reto Invernizzi sitzt am sogenannten Unwetter-Tisch. Die Tischplatte besteht aus Brettern, auf denen das Restaurant 188 Jahre stand. Der Felsbrocken wurde beim Unwetter aufs Areal geschwemmt. Foto: Dres Hubacher

Reto Invernizzi öffnet die Tür zum frisch renovierten Bädli-Saal. Zu jenem Raum im fast 200-jährigen Kemmeribodenbad, in dem die Gäste normalerweise gediegen speisen und Feste feiern. Am späten Nachmittag des 4. Juli 2022 stauten sich hier Dreck und Wasser bis auf eine Höhe von 1,80 Metern. Bevor an der Vorderseite des Landgasthofs eine Türe brach und sich die Masse auf die Gartenterrasse ergoss – mitsamt Tischen, Stühlen und etwa auch einem Flügel.