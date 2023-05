Sweet Home: 10 unkonventionelle Wohnideen – Es geht auch anders Sofas nur im Wohnzimmer, Kleider im Schrank oder herzig eingerichtete Kinderzimmer? Das muss nicht sein. Diese Beispiele zeigen, dass man auch völlig unerwartet einrichten kann. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Eine Vitrine für die Kleider

Statt in einen normalen Schrank kommen hier die Kleider hinter Glas. Foto über: @by_blogliv

Diese Wohnidee kommt aus den alten Geschäften, in denen alles in Vitrinen und Schubladen war. Hinter Glas wird alles zu etwas Besonderem, Wertvollem. Dinge hinter Glas sind begehrenswert. Zudem hat diese Einrichtungsidee noch sehr viel praktische Werte: Man sieht, was man hat, freut sich daran und achtet bestimmt auch mehr auf die Ordnung, als wenn alles hinter richtigen Türen wäre. Entdecken Sie auf dem Instagram @by_blogliv noch mehr unkonventionelle Wohnideen.