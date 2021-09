Lesbisch auf dem Land – «Es gab Leute im Dorf, die wechselten die Strassenseite» Brigitte Röösli wuchs in einem streng katholischen Umfeld auf. Lange konnte sie nicht zu ihrer Homosexualität stehen – doch zuletzt feierte sie die Liebe zu ihrer Partnerin sogar in der Kirche. Hélène Arnet

Manuela Uhlmann (links) aus Watt bei Regensdorf und Brigitte Röösli aus dem luzernischen Dagmersellen, nachdem sie sich in der katholischen Kirche von Effretikon das Ja-Wort gegeben haben. Foto: Privat

Der 26. September 2009 war der zweitschönste Tag in Brigitte Rööslis Leben. Damals wurde ihre Partnerschaft mit Manuela Uhlmann in der katholischen Kirche von Effretikon gesegnet. Der schönste Tag aber war der 22. September 2002.

Das war der Tag, an dem sich das Zürcher Volk an der Urne für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ausgesprochen hatte. «Das Gefühl, dass das Volk hinter uns steht, war unbeschreiblich schön», sagt sie.

Mit 28 das Coming-out

Die Umgebung für ein Gespräch, in dem es um lesbische Liebe, Religiosität und Samenspende geht, ist speziell. Im Saal drin diskutiert der Kantonsrat über die Abrechnung des Massnahmenzentrums Uitikon, am Tisch nebenan lobbyiert eine Kantonsrätin am Telefon. Und Brigitte Röösli erzählt von ihrem Gefühl, um ihre Jugend betrogen worden zu sein, weil sie sich so lange nicht eingestanden hatte, dass sie Frauen liebt.