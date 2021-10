Corona-Demonstrationen in Bern – Es formieren sich Kritiker gegen die Kritiker In den sozialen Medien kursiert ein Aufruf zu einer Demonstration. Diesmal aber nicht von den üblichen Massnahmenskeptikern, sondern von ihren linken Gegnern. Pia Scheidegger

Das Solidarische Bündnis Bern nennt sie «Corona-Rebellen» und wirft ihnen unter anderem vor, mit Verschwörungstheoretikern, Antisemitinnen und Rassisten «Hand in Hand» zu marschieren. Foto: Raphael Moser

Mittlerweile sind sie schon fast zur Gewohnheit geworden. Die wöchentlichen Demonstrationen der Massnahmenkritiker und Zertifikatsgegnerinnen, jeweils donnerstags in Bern. Sie laufen immer gleich ab: Treffen am Bahnhof, lautstarke Liberté-Rufe, versuchtes Vordringen in die Innenstadt, ein grosses Polizeiaufgebot, einzelne Festnahmen. Und: Sie waren in den letzten Wochen nicht bewilligt.

Nun hat sich eine neue, linke Gruppierung formiert. Sie nennt sich Solidarisches Bündnis Bern und will sich gegen die üblichen Demonstrierenden stellen. Auf diversen sozialen Medien ruft sie zu einer ersten Kundgebung auf, die am Samstag, 16. Oktober, stattfinden soll. Das Ziel des Bündnisses laut einem Instagram-Post: die Präsenz einer linken Perspektive in der aktuellen Krise. «Wir dürfen Bern und andere Orte nicht unwidersprochen einer gefährlichen Bewegung überlassen, die sich nicht von rechtsradikalem Gedankengut abgrenzt, sondern dieses teilweise mitträgt und dadurch Übergriffe begünstigt», schreibt das Bündnis im Aufruf.