Der SC Bern in der Krise – Es fehlt an Leidenschaft und Qualität Die 1:4-Niederlage gegen Servette zeigt auf, wie dringend beim SCB die Erneuerung des Teams ist. Ob Urgestein Beat Gerber bleibt, entscheidet sich bald. Adrian Ruch

Betretene Gesichter der SCB-Spieler nach dem 1:4 gegen Servette: Etliche dieser Akteure werden in der nächsten Saison nicht mehr in Bern engagiert sein. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am Ende sind in der Postfinance-Arena vereinzelte Buhrufe zu vernehmen. Im Normalfall wären die Missfallenskundgebungen nach dem schwachen Auftritt des SC Bern beim 1:4 gegen Servette noch heftiger ausgefallen, doch diesmal ist das Stadion höchstens halb voll. Maskenpflicht, Omikron-Welle, SCB-Leistungen und Minustemperatur haben offensichtlich viele vom Matchbesuch abgehalten.

«Unsere Fans sind wütend auf uns und lassen es uns hören, das muss für jeden Einzelnen von uns ein Weckruf sein», sagt Kaspars Daugavins. Als der Lette vor rund acht Jahren als Gegner erstmals in Bern spielte, erlebte er die Kulisse furchterregend wie sonst in keiner anderen Arena auf der Welt. «Derzeit schaffen wir es nicht, unsere Anhänger zu animieren, Lärm zu machen. Daher fehlt uns der sechste Mann.» Eingeschüchtert fühlt sich im Berner Eishockey-Tempel derzeit in der Tat niemand mehr. Die Genfer, derzeit im Hoch, betraten das Eis mit breiter Brust, agierten solid und dürfen sich am Ende wie selbstverständlich über drei Punkte freuen.

Die 3 Infos einblenden Dustin Jeffrey

Am Freitag gab der Kanadier nach monatelanger Pause wegen einer Schulteroperation sein Comeback. Am Samstag wird er auf dem Matchblatt schon wieder als «verletzt» geführt. Er erlitt in Lausanne erneut eine Blessur, diesmal am Bein. Connor Hughes

Der 25-jährige Kanada-Schweizer, der Gottéron gehört, hütet als Leihspieler für die Genfer erstmals das Tor. Er ist schon der sechste Goalie, der in der laufenden Saison für Servette zum Einsatz kommt. Joël Vermin

Der Berner in Genfer Diensten, der zum SCB zurückkehren wird, erlebt eine erfolgreiche Doppelrunde gegen Berner Gegner. Am Freitag traf er zweimal gegen die SCL Tigers, am Samstag gelingt ihm gegen seinen Stammclub das 1:1. (ar)

Dabei fand der SCB ziemlich gut in die Partie, kreierte in den ersten Minuten ein paar Chancen und ging durch Daugavins in Führung. Was lief danach schief? «Es gibt zahlreiche Baustellen in unserem Spiel. Wir machen zu viele unnötige Fehler. Wir arbeiten zwar hart, treffen aber schlechte Entscheidungen und werden dafür bestraft», erklärt der einzige SCB-Torschütze.

Gerber vor Vertragsverlängerung

Verteidiger Beat Gerber ist vom Auftritt schwer enttäuscht. Sie hätten zu wenig zwingend agiert und den Siegeswillen vermissen lassen. «In den letzten Jahren hatten uns der Teamgeist und der Charakter stets ausgezeichnet, diesmal fehlte die Leidenschaft.» Gerber analysiert bereits die fünfte Niederlage der Mutzen in Folge. Die Negativserie zeigt einerseits, dass dem SCB die Siegermentalität abhandengekommen ist, und anderseits den Mangel an Klasse. Der Routinier schätzt die Situation realistisch ein. Er räumt ein, für die direkte Playoff-Qualifikation hätte alles zusammenpassen müssen, «aber wir haben sicher mehr Qualitäten, als es derzeit in der Rangliste zum Ausdruck kommt».

Das Telegramm Infos einblenden Bern - Servette 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) 12’946 Zuschauer. Tore: 11. Daugavins (Kahun, Untersander) 1:0. 14. Vermin (Tömmernes) 1:1. 19. Moy (Patry) 1:2. 2. Pouliot (Moy) 1:3. 60. Filippula (Vatanen) 1:4 (ins leere Tor). Strafen: je 1-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Bern ohne Conacher, Hänggi (beide überzählig), Jeffrey, Scherwey, Blum und Rüfenacht (alle verletzt). Servette ohne Chanton, Mercier, Schijanow, Cavalleri, Simons (alle überzählig), Tanner, Descloux, Charlin, Rod (alle verletzt) und Jooris (krank). 57:33 Time-out Bern. 57:33 bis 59:11 Bern mit sechstem Feldspieler für Goalie Wüthrich.

Sportchef Andrew Ebbett ist daher emsig daran, das Team umzubauen. Die kürzlich erfolgte Verpflichtung Jesse Zgraggens deutet darauf hin, dass es für Thomas Thiry nächste Saison in der Verteidigung keinen Platz mehr haben wird. Anders sieht es trotz seiner 39 Jahre im Fall von Gerber aus. Ebbett will es dem verdienstvollen und in der Defensive nach wir vor zuverlässigen Haudegen ermöglichen, die Laufbahn beim SCB abzuschliessen. Er kündigt eine Entscheidung in naher Zukunft an. Der Rekordspieler der National League (1198 Einsätze) selber berichtet, die Lust sei vorhanden, die Karriere um eine Saison zu verlängern. «Wir sind noch am Verhandeln, mehr kann ich dazu nicht sagen.» Zusammengefasst heisst dies: Scheitern kann die Vertragsverlängerung höchstens noch an den unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen der beiden Parteien.

Wie immer mit grossem Einsatz: Der 39-jährige Beat Gerber (hinten Genfs Topskorer Henrik Tömmernes) hat Lust, seine Karriere zu verlängern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Conacher ganz unten in der Hierarchie

Noch einen Vertrag für die Meisterschaft 2022/2023 hat Cory Conacher. Doch mittlerweile befindet sich der Kanadier auf dem Abstellgleis. Obwohl die Ausländerlinie in Lausanne mit einer Minus-4-Bilanz vom Eis gegangen war und Dustin Jeffrey nicht zur Verfügung stand, musste Conacher gegen Servette zum sechsten Mal in den letzten sieben Partien auf der Tribüne Platz nehmen. Coach Johan Lundskog und der Sportverantwortliche Raeto Raffainer stufen Daugavins und Christian Thomas als besser ein. Und Philip Varone sowie Jeffrey haben den Vorteil, Mittelstürmer zu sein. «Cory hatte 30 Spiele lang Zeit, sich zu beweisen. Er ist leider nicht mehr der Spieler, der er war, als er zu uns kam», hält Raffainer fest.

Das tönt, als ob er Conacher den Turnaround eher nicht zutraut. Ebbett hingegen hofft, dass der Flügel zu früherer Stärke zurückfindet. Conacher habe zuletzt gut trainiert und es gebe keinerlei Probleme mit dem Coach, sagt er. Trotzdem ist klar: Der einstige Skorer vom Dienst befindet sich in der Ausländerhierarchie derzeit auf der untersten Stufe. Und das, obwohl die SCB-Importspieler mit Ausnahme Kahuns im ligainternen Vergleich höchstens Durchschnitt verkörpern.

Man kann es drehen, wie man will: Dem SC Bern fehlt es derzeit schlicht an Qualität.

Fehler gefunden?Jetzt melden.