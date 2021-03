Sogar Risikopersonen müssen warten – Knapp eine halbe Million der versprochenen Impfdosen fehlen Ein Viertel der eingeplanten Vakzine ist bislang noch nicht eingetroffen. Das bringt die Impfpläne der Kantone durcheinander – und könnte die Schweiz viel Zeit kosten. Markus Brotschi

Fast leere Impfzentren: Eine Rentnerin sitzt auf einem Stuhl im Zentrum in Frauenfeld, kurz nachdem sie das Vakzin gegen Corona erhalten hat. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die Impfkampagne in der Schweiz kommt nicht richtig in Schwung. In den Kantonen fehlt es an Impfstoff, die Pläne müssen überarbeitet werden. Der Grund: Zu Beginn der Impfaktion waren den Kantonen vom Bund für die ersten zwei Monate viel zu grosse Lieferungen angekündigt worden.

Bis Ende Februar rechnete der Bund eigentlich mit Impfstofflieferungen von insgesamt rund 1,6 Millionen Dosen, wie aus einer Liste von Ende Dezember hervorgeht, die dieser Zeitung vorliegt. 702’000 Dosen waren von Pfizer/Biontech in Aussicht gestellt worden, 900’000 von Moderna. Tatsächlich ausgeliefert wurden bis Ende Februar von den beiden Herstellern zusammen aber nur 1,16 Millionen Dosen. Gut ein Viertel der angekündigten Dosen fehlt.