Baerbock in Russland – «Es fällt schwer, den Truppenaufmarsch nicht als Drohung zu verstehen» Die Deutsche Aussenministerin hat bei ihrem Besuch in Moskau für Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt eingesetzt. Lawrow sprach von «antirussischen Linien» in Brüssel.

Die Deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock und ihr russischer Amtskollege Sergei Lavrov bei einer Pressekonferenz in Moskau. (18. Januar 2022) Foto: Maxim Shemetov (Keystone)

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat sich bei einem Treffen mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow für eine rasche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt ausgesprochen.

Dies sei wichtig für die Sicherheit in Europa, sagte die Grünen-Politikerin vor Journalisten nach ihrem Gespräch mit Lawrow am Dienstag in Moskau. Dazu solle ein nächstes Treffen im Normandie-Format zusammenkommen – also auf Vermittlung Deutschlands und Frankreichs mit der Ukraine und Russland. Lawrow betonte, dass Russland sich dabei nicht als Konfliktpartei sehe.

«Jetzt ist es wichtig, den Normandie-Prozess wieder mit Leben zu füllen», sagte Baerbock – wie auch am Vortag bei ihrem Besuch in der Ukraine. Es sei gut, dass sich alle zum Minsker Friedensplan bekannt hätten. Der 2015 in der Hauptstadt von Belarus vereinbarte Friedensplan für den Konflikt im Osten der Ukraine liegt seit langem auf Eis. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, gegen das Abkommen zu verstossen. Berlin und Paris vermitteln.

Lawrow: USA hat grössten Einfluss auf «Kiewer Regime»

Baerbock sagte, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf das Abkommen gebe. Sie wolle alles dafür tun, dass ein Treffen auf Normandie-Ebene rasch zusammenkomme. Lawrow stellte klar: «Für uns kommt es nicht darauf an, wann wir uns treffen, sondern warum wir uns treffen.» Er warf Kiew einmal mehr vor, die Beschlüsse des vergangenen Treffens Ende 2019 in Paris nicht umgesetzt zu haben.

Lawrow sagte, dass Russland Hilfe der USA bei einem Konflikt willkommen heisse, weil Washington den grössten Einfluss habe auf das «Kiewer Regime».

US-Aussenminister reist nach Kiew und Berlin Infos einblenden US-Aussenminister Antony Blinken reist angesichts der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts nach Kiew und Berlin. Die Reise folge auf intensive Bemühungen, mit den europäischen Partnern eine gemeinsame Reaktion auf die Bedrohung Russlands für die Ukraine zu finden, teilte das US-Aussenministerium am Dienstag mit. Blinken werde am Mittwoch in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinen Amtskollegen Dmytro Kuleba treffen. Ziel sei, das Engagement der USA für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu bekräftigen. Blinken wolle ausserdem mit Angestellten der US-Botschaft in der Ukraine zusammenkommen, um eine Notfallplanung für den Fall einer weiteren Eskalation zu erläutern. Am Donnerstag will Blinken dann in Berlin unter anderem Aussenministerin Annalena Baerbock treffen. Es soll ausserdem einen Austausch mit Partnern aus Grossbritannien und Frankreich geben. Es sollten gemeinsame Bemühungen zur Abschreckung weiterer russischer Aggressionen gegen die Ukraine besprochen werden, so das US-Aussenministerium.

Zu den von Russland geforderten Sicherheitsgarantien an den Westen sagte Baerbock: «Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog über gegenseitige Vereinbarungen und Schritte, die allen in Europa mehr Sicherheit bringen.» Die Gespräche des Nato-Russland-Rates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) seien erste Schritte in der vergangenen Woche gewesen.

Lawrow erklärte, dass Russland jetzt auf schriftliche Vorschläge aus dem Westen warte. Russland hatte ein Ende der Nato-Osterweiterung gefordert und einen Verzicht auf Aufnahme der Ukraine in das Bündnis.

Angespanntes Verhältnis

Die USA und die Nato beklagen seit Monaten einen massiven Aufmarsch russischer Truppen nahe der ukrainischen Grenze. Sie befürchten, dass Russland einen Einmarsch in das Nachbarland planen könnte. Russland wies dies mehrfach zurück. Baerbock meinte zu den «mehr als 100’000» russischen Soldaten «ohne nachvollziehbaren Grund» mit «Panzern und Geschützen» an der Grenze zur Ukraine: «Es fällt schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.»

Lawrow entgegnete, es handele sich dabei um die eigenen Truppen auf eigenem Territorium, die Kampftrainings absolvierten, Russland bedrohe «niemanden». «Aber wir vernehmen Drohungen in unsere Richtung», fügte er hinzu. Lawrow sprach von «antirussischen Linien» in Brüssel.

Kommentar zum Ukraine-Konflikt So steigert Deutschland die Kriegsgefahr Nach dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten im August 2019 hat ein Gericht einen Russen verurteilt und Moskau «Staatsterrorismus» vorgeworfen. Die beiden Länder wiesen gegenseitig Diplomaten aus. Deutschland macht Russland für Hackerangriffe auf den Bundestag 2015 verantwortlich sowie für den Anschlag auf den Kremlgegner Alexej Nawalny mit dem international geächteten chemischen Kampfstoff Nowitschok. Zudem ist Moskau verärgert über den Sendestopp für das deutsche Programm seines Staatssenders RT. Vor der Begegnung hatte Baerbock einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau niedergelegt – für die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Das wird in Russland als wichtige Geste gewertet. Sie wisse um die «tiefe historische Dimension der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern», sagte die Aussenministerin und betonte: «Die historische Tiefe, auch der historische Schmerz zwischen unseren beiden Ländern ist immer auch Auftrag für Politik der Gegenwart und für zukünftige Generationen.»

AFP/SDA/aru

