Musical im Berner Stadttheater – Es brennt im Einkaufsparadies Alles auf Unterhaltung gebügelt: Das Musical «Paradise City» von Cihan Inan dreht sich um eine Shoppingmall und ihr Personal. Ein spektakulärer Abend mit Hits und Kitsch – und etwas platten Figuren. Lena Rittmeyer

Willkommen im Kaufhaus-Disneyland: «Paradise City» im Stadttheater Bern. Foto: Tanja Dorendorf

Kurz vor der Pause steht die Schönheitskönigin Tara in Flammen. Wobei: nicht sie selber, sondern vielmehr ihr Abbild auf dem Plakat, das ihr neues Parfüm bewerben soll. Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus in der Shoppingmall «Paradise City», in der Tara in wenigen Tagen, am Gründonnerstag, auftreten soll. Zuvor hat schon einmal jemand in schwarzen Lettern «Bitch» über ihr Gesicht gesprayt.