Noah Bachofen war Sternekoch und redet der Gastrobranche ins Gewissen. Er erklärt, weshalb er nicht mehr in einer Grossküche steht, sondern viel Geld mit viralen Videos verdient.

«Durch Zufall und vielleicht ein bisschen Skills habe ich es geschafft, jetzt will ich es auch geniessen»: Noah Bachofen in seiner Küche, die auch als Videostudio dient.

Noah Bachofen, wonach roch es in der Küche Ihrer Eltern?

Wie in den meisten Schweizer Haushalten. Meine Mutter war keine herausragende Köchin. Verstehen Sie mich nicht falsch: Sie hat es super gemacht, war alleinerziehend mit vier Kindern, hat immer gearbeitet. Am stärksten erinnere ich mich an angebratenes Fleisch, das man mit Rotwein ablöscht. Zum Beispiel bei Gehacktem und Hörnli. Diesen Geruch liebe ich bis heute.