Mehr Licht in die Bundesratsentscheide zu bringen, wäre gescheiter, als jetzt eine fragwürdige Untersuchungsmaschinerie wegen unbedeutender Corona-Indiskretionen in Gang zu setzen. Illustration: Kornel Stadler

Schon drei Sonderermittler durchleuchten die inhaltlich marginalen und noch nicht einmal belegten Corona-Leaks. Und als wäre das nicht genug, will jetzt auch noch die Geschäftsprüfungskommission wissen, ob und was Alain Berset gewusst hat und wer sich sonst noch an den Indiskretionen während der Pandemie beteiligt hat.