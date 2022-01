Samstagsgespräch mit EU-Politiker – «Es braucht jetzt ein Zeichen des guten Willens der Schweiz»

Frankreich hat die EU-Rats-Präsidentschaft für die nächsten sechs Monate inne und führt die Brüsseler Agenda. Was kann die Schweiz von ihrem Nachbarn erwarten?

Die richtige Frage ist, was die französische Ratspräsidentschaft von der Schweiz erwarten kann. Seit der Bundesrat die Verhandlungen zum Rahmenabkommen einseitig abgebrochen hat, wissen wir, was die Schweiz nicht will. Jetzt müssen wir endlich wissen, was die Schweiz will.