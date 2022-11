In einem neuen Bericht fordern Sie als Präsidentin des Schweizerischen Wissenschaftsrats eine «Stärkung der Rolle der Wissenschaft in der Politik». Hat die Politik bisher nicht auf die Wissenschaft gehört?

Doch, doch, man hört in Bern durchaus auf die Wissenschaft – in normalen Zeiten. Aber in Krisen fehlt es an Kanälen, über die die Wissenschaft direkt mit der Politik kommunizieren kann. Wir regen an, dass die Kommunikation schon vor einer Krise gepflegt wird. Wenn die Krise dann kommt, soll es bereits Instrumente geben, mit denen die Wissenschaft direkt an die Politik gelangen kann.