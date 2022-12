Die WM in Katar war politisch bis zur Pokalübergabe: Fifa-Präsident Gianni Infantino, Katars Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani und Lionel Messi. Foto: Buda Mendes (Getty Images)

Und wieder geht eine Fifa-Fussball-Weltmeisterschaft zu Ende. Und wieder bleibt ein schaler Geschmack zurück. Man kann Freude am gebotenen Sport haben, aber eben nicht so richtig. Der Fifa-Poker rund um Macht, Milliarden und Selbstherrlichkeit ist einmal mehr der grosse Spielverderber. Das Wortgeklingel des Weltfussballverbands ist, mehr Fair Play in die Welt zu tragen. Seine Methode, es zu verraten. Ob Fifa oder IOK: Die Glaubwürdigkeit ist längst dahin. Es ist wie ein Glas, das einen Sprung hat. Es klingt nie mehr klar und hell. Und noch vor dem WM-Lichterlöschen bringt sich Doha schon als Gastgeber für Olympia in Position.