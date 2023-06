Eine Momentaufnahme während der Aktionen auf dem Bundesplatz, Waisenhausplatz und Bahnhofplatz am Frauenstreiktag vom 14. Juni 2021. Foto: Nicole Philipp

Am heutigen Frauenstreik – oder dem feministischen Streik, wie er heuer auch heisst – gehen die Schweizer Frauen auf die Strasse, um für «Lohn, Zeit, Respekt» zu kämpfen. Das Motto gleicht mehr oder weniger den Streiks von 1991 und 2019, als jeweils eine halbe Million Frauen marschierten. Es gibt viele Gründe, weshalb die Frauen auch dieses Jahr dieselben Forderungen stellen.



Frauen in der Schweiz sind ökonomisch weiterhin benachteiligt. Typische Frauenberufe sind schlecht bezahlt; Frauen leisten zu Hause den Löwenanteil der unbezahlten Familienarbeit; sie arbeiten mit tiefen Teilzeitpensen und sind im Alter deshalb ungenügend abgesichert; Nebenerwerb bei Ehepaaren wird steuerlich bestraft. Diese systemischen Benachteiligungen führen dazu, dass Mütter weiterhin von ihren meist voll erwerbstätigen Partnern abhängig bleiben. Dies, obwohl die Schweizer Frauen viel erreicht haben in den letzten Jahrzehnten. Der Megatrend geht in die richtige Richtung. Frauen stehen heute in Bildung und Beruf die Türen offen, progressive Männer beteiligen sich zunehmend an der Hausarbeit, und doch entpuppt sich die letzte Meile zur Gleichstellung als erstaunlich mühsam.



Denn der politische Wind hat sich gedreht. Im Zentrum steht die Mär, dass Frauen bereits heute gänzlich gleichgestellt seien oder nun gar die Männer diskriminiert würden. Diese Argumentation durchdringt juristische und politische Entscheide. So geschah es letztes Jahr beim Bundesgerichtsurteil zum Unterhalt geschiedener Frauen. Und so geschah es bei der Einführung des Rentenalters 65. Beide Male wurde die angebliche De-facto-Gleichstellung der Frauen ins Feld geführt. Im ersten Fall von einem rein männlich besetzten Richtergremium, im zweiten Fall von mehrheitlich männlichen Stimmberechtigten. Der Geschlechtergraben klafft bei der Frage, wie gleichberechtigt Frauen sind. Für viele Männer, unter anderem in der Politik, sind die Frauen emanzipiert genug.

Die Schweiz kann stolz auf ihre Frauen sein: Sie mobilisieren mit einer helvetischen Hartnäckigkeit für ihre Rechte.

Und wie stehts mit Respekt? Das sexistische Mobbing und die verbale Gewalt, die Mädchen und Frauen in den sozialen Medien derzeit erleben, ist jenseits. Frauen, die sich öffentlich exponieren, wie Parlamentarierinnen, Journalistinnen oder Sportlerinnen, werden beschimpft und bedroht. Schülerinnen werden auf Tiktok gemobbt. Dieser Backlash ist real und erschreckend und findet nicht nur in der Schweiz statt. Bloss in der Schweiz gibt es – anders als in anderen europäischen Ländern – kein Gesetz, das Cybermobbing und digitale Gewalt explizit strafbar macht.



Frauen dürfen sich nicht einschüchtern lassen. Sie müssen sich für ihre Interessen lautstark einsetzen, denn es gibt wichtige politische Entscheide, die anstehen, wie etwa die Reform der Altersvorsorge. Nach der Angleichung des AHV-Rentenalters müssen die Frauen darauf beharren, dass ihre Teilzeitlöhne in der zweiten Säule angemessen versichert sind. Denn vom heiligen Versprechen der bürgerlichen Mehrheit im Parlament, das BVG frauenfreundlich auszugestalten, ist nicht viel übrig geblieben. Es ist eminent wichtig für die Frauen, aber auch Männer, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert wird. Die Kosten, die Familien für Kitas in der Schweiz bezahlen, sind gemessen am Einkommen und im internationalen Vergleich enorm hoch, es braucht staatliche Gelder. Und die Erwerbstätigkeit von Müttern darf steuerlich endlich nicht mehr bestraft werden.



Wenn Frauen sich heute solidarisch zeigen, dann verlangen sie Taten statt Worte und Fabeln über ihre angebliche komplette Gleichstellung. Die Schweiz kann stolz auf ihre Frauen sein: Sie mobilisieren mit einer helvetischen Hartnäckigkeit für ihre Rechte. Der Frauenstreik von 1991 war eine beispiellose Mobilisierungsaktion, welche die Interessen der Frauen ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit holte und das Gleichstellungsgesetz möglich machte. 2019 zeigte sich, dass Frauensolidarität weiterlebt – und es eine neue, verjüngte feministische Koalition gibt. Frauenstreiks sind keine verbissene Angelegenheit, sie sind ein lebensbejahendes Fest, bei der mitmachen kann, wer will: Feministinnen, Bäuerinnen, Mütter, Männer, Unternehmerinnen, Gewerkschafterinnen, Politikerinnen, Kosmetikerinnen, Lastwagenfahrerinnen und Queers. Die Schweizer Frauen haben Power, weil sie für sich einstehen und mehr als das: für ihre Familien, für eine gerechtere Gesellschaft.



Isabelle Jacobi ist Chefredaktorin von «Der Bund» und Mitglied der Chefredaktion Bund/BZ. Sie kommentiert Politik und Zeitgeschehen und spricht mit klugen Köpfen unterschiedlicher Couleur. Sie ko-moderiert den Podcast «Alles klar, Amerika?» Mehr Infos @jacobiis

Fehler gefunden?Jetzt melden.