Bundesrätin Viola Amherd im Interview - «Es beelendet mich, wenn ich so etwas sehe»

Die vergangenen zwei Wochen waren wohl auch für Sie erfreulicher, obwohl es auch an den Olympischen Spielen verstörende Geschichten wie jene der 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa gab. Wie erlebten Sie das?

Das sind nicht akzeptable Vorfälle, die nur schwer zu ertragen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Schweiz so etwas passieren könnte. Kinder und Jugendliche haben einen besonderen Schutz nötig. Weil ich mich in meinen früheren Tätigkeiten mit Jugendschutz befasste, ist mir das erst recht wichtig. So etwas ist für mich inakzeptabel.