Detailhandel in der Stadt Bern – Erstmals zieht ein Secondhandladen in die Marktgasse Gebrauchte und wiederverwertete Kleider sind im Trend. Der Berner Laden Rework eröffnet nun einen Laden mit Langfristvertrag. Rahel Guggisberg

Rework verkauft aufbereitete Secondhandkleider derzeit noch im Pop-up-Laden an der Spitalgasse. Bald bezieht das Berner Unternehmen ein Geschäft an der Marktgasse. Foto: Nicole Philipp

Rework war bisher als sogenannter Pop-up-Store in der Spitalgasse eingemietet. Weil der Laden bei der Kundschaft so gut ankommt, mietet er sich nun ab dem 2. Juli mit einem Geschäft definitiv an der Marktgasse ein. Kaspar Schläppi, Geschäftsführer von Rework, sagt: «Die Erfahrung an der Spitalgasse war für uns schon sehr prägend und hat zu einem Umdenken geführt. Wir hätten uns ohne dieses Experiment nicht getraut, an einer solchen Lage einen Laden zu eröffnen.» Der Vertrag wurde vorerst für fünf Jahre abgeschlossen. Es ist das erste Mal, dass ein Secondhandkleiderladen an eine der Topadressen in Bern zieht. Schläppi sagt, er wisse nun, wie hoch der mögliche Umsatz sei und dass es sich trotz höherer Mieten rechne, dieses Risiko einzugehen.