Die Medienkonferenz beginnt. Mathys eröffnet. «Leider geht die Entwicklung nicht in jene Richtung, wie wir sie gewünscht haben.» Man sehe eine deutlichen Anstieg der täglichen Ansteckungen. In diesem Jahr habe man noch nie so viele neue Fälle pro Tag gesehen (zum Dashboard).

Die Inzidenzen nehmen zu, vor allem bei den jüngeren Menschen, leider aber auch bei den älteren und bei Kindern unter 10 Jahren. Die Hospitalisationen belaufen sich auf 20 bis 30 pro Tag. Die Covid-Patienten auf Intensivstationen nehmen ebenfalls seit Juni zu, doch im Grunde sei die Lage mit den Hospitalisationen noch auf unbedenklich einzustufen.