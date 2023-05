Am 11. Juni in Bern – Erstmals nehmen amtierende Bundesrätinnen am Frauenlauf teil Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Viola Amherd (Mitte) hätten vor einigen Tagen «mit Freude» ihren Start zugesagt, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit.

Elisabeth Baume-Schneider (links) und Viola Amherd starten in der neu geschaffenen Kategorie «Easy Walk for All». (Archivbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Bundesrätinnen Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Viola Amherd (Mitte) nehmen gemeinsam am Frauenlauf in Bern teil. Es ist den Veranstaltern zufolge das erste Mal, dass amtierende Bundesrätinnen an der grösste Frauensportveranstaltung der Schweiz mitmachen.

Die 59-jährige Justizministerin aus dem Jura und die 60-jährige Sportministerin aus dem Wallis hätten vor einigen Tagen «mit Freude» ihren Start zugesagt, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Bei der Bundesverwaltung wurde die Teilnahme auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt. Der Frauenlauf findet am 11. Juni zum 37. Mal in der Stadt Bern statt.

Die beiden Magistratinnen starten laut den Angaben in der neu geschaffenen Kategorie «Easy Walk for All» (auf Deutsch etwa: «Einfacher Lauf für alle»). Die drei Kilometer lange Strecke führt durch die Berner Altstadt ins Ziel auf dem Bundesplatz. Am Lauf soll die Sensibilität für Brustkrebs bei allen Frauen geschärft werden.

Ergänzen wird das Starterinnenfeld bei den Hobbyläuferinnen Alt-Bundesrätin Ruth Metzler. Sie ist seit Jahren aktive Teilnehmerin beim Frauenlauf. Die Elite wird angeführt von Fabienne Schlumpf, der Schweizer Rekordhalterin im Marathon. Sie will ihre Form auf der Kurzstrecke testen.

Der Schweizer Frauenlauf ist die fünftgrösste Laufveranstaltung der Schweiz. Die erste Ausgabe wurde 1987 mit 2230 Teilnehmerinnen durchgeführt. Beim 30-Jahr-Jubiläum im Jahr 2017 waren mehr als 16'000 Frauen dabei.

SDA/mb

