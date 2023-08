DNA-Analyse bestätigt – Erster Wolfsriss im Berner Jura Am 28. Juli wurden auf dem Chasseral fünf Schafe gerissen. Jetzt hat eine DNA-Analyse bestätigt, dass sie von einem Wolf getötet wurden.

DNA-Spuren bestätigen einen Wolfsriss auf dem Chasseral. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Resultate von DNA-Proben im Zusammenhang mit gerissenen Schafen auf dem Chasseral haben den ersten Wolfsriss seit Erhebungsbeginn im Berner Jura bestätigt. Dies teilte die Medienstelle der Wirtschaft-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit.

Am 28. Juli seien im Berner Jura fünf Schafe gerissen sowie zwei weitere verletzt worden, die erlöst werden mussten. Die Tiere waren nicht «wolfssicher» eingezäunt, wie das Jagdinspektorat Anfang August auf Anfrage mitteilte. In der Vergangenheit habe es in dieser Region keine Wolfsrisse gegeben.

Der Wolf wurde erst vor wenigen Jahren erneut im Berner Jura gesichtet. Am 18. Februar 2023 konnte ein Wolf in les Prés-d’Orvin fotografiert werden, wie das Nachrichtenportal ajour.ch Anfang März schrieb.

«Gesprächsstoff» – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.