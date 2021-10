«House of the Dragon» – Erster Trailer vom «Game of Thrones»-Ableger online Der US-Sender HBO Max veröffentlichte ein gut einminütiges Video zur Vorgeschichte der Erfolgsserie «Game of Thrones».

Zu sehen sind unter anderem mehrere Kampfszenen, unterlegt mit den Worten: «Götter, Könige, Feuer und Blut. Träume haben uns nicht zu Königen gemacht – Drachen haben es getan.» Die zehn Episoden sollen zumindest in den USA 2022 ausgestrahlt werden.

Die Dreharbeiten zum «GoT»-Spin-Off waren Ende April angelaufen. «House of the Dragon» basiert auf dem Buch «Feuer und Blut» des US-Schriftstellers George R.R. Martin. Die Geschichte spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones» und behandelt die Geschichte des Königshauses Targaryen. In der neuen Serie spielen Olivia Cooke und Rhys Ifans Otto und Alicent Hightower, Emma D’Arcy Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Matt Smith Prinz Daemon Targaryen und Steve Toussaint «The Sea Snake».

Die achte und letzte Staffel der preisgekrönten Fantasy-Saga «Game of Thrones» war im Mai 2019 ausgestrahlt worden. Acht Jahre lang hatte «GoT» Fans auf der ganzen Welt in den Bann gezogen.

SDA/phz

Fehler gefunden?Jetzt melden.