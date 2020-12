Tief Undine erreicht die Schweiz – Kaltfront bringt Schnee bis in tiefe Lagen Mit dem Dezember kommt auch der Schnee. Die Schweiz erwacht in Weiss gehüllt. Auf den Strassen besteht Rutschgefahr.

Vorsicht Rutschgefahr: Auf den Strassen in Zürich liegt am frühen Morgen der erste Schnee. Foto: amc

Die Kaltfront vom Tief Undine hat die Schweiz von Nordwesten her erreicht. Sie bringt laut Meteonews bis in tiefe Lagen ein Gemisch aus Schnee, Regen und Eiskörnern. Auf den Strassen und Trottoirs herrscht «akute Glättegefahr», teilt der Wetterdienst auf Twitter mit.

Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn schneit es am Dienstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bis ins Flachland. Auf den Strassen kann es zu Schneematsch kommen, wie Meteonews im «Wetterflash» warnt. Im Verlauf des Vormittags steigt die Schneefallgrenze dann auf 500 bis 600 Meter über Meer an. Im Süden bleibt es freundlich.

Grosse Schneemengen, die liegen bleiben, sind jedoch nicht zu erwarten, wie SRF Meteo gestern festhielt. Am Alpennordhang seien 10 bis maximal 30 Zentimeter möglich. Allein in den Bergen sind bis zum Wochenende Schneemengen von mehr als einem Meter möglich, da Hochdruckwetter bis auf Weiteres nicht in Sicht ist.

Viele Unfälle auf den Strassen in den frühen Morgenstunden

Bei TCS sind mehrere Unfälle auf den Strassen verzeichnet. Allein auf dem Zürcher Kantonsgebiet habe es seit Beginn der Schneefälle rund zwei Dutzend Unfälle (Stand 7 Uhr) aufgrund von nicht Anpassen der Fahrweise an die gegebenen Witterungsverhältnisse gegeben, wie Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage sagt. Hin und wieder sei auch mangelnde Ausrüstung wie Sommerpneus als Unfallursache anzugeben.

Auch auf den Autobahnen sind mehrere Unfälle zu verzeichnen, wie Barbara Roelli von Viasuisse auf Anfrage von «20 Minuten» bestätigt. Stand 8 Uhr gab es zwei Unfälle in der Zentralschweiz. Bereits vor 5 Uhr kam es zu zwei Unfällen bei Sissach BL und Arisdorf BL. Auch bei Schaffhausen wurden zwei Unfälle registriert und in der Westschweiz. Dazu kommen noch mehrere Unfälle auf Haupt- und Nebenstrassen, die aber nicht alle im Detail gelistet werden.

Im Kanton Aargau kam es am Morgen zu zehn Selbstunfällen, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage mitteilte. Zwei Personen seien dabei leicht verletzt worden. Zwischen Zufikon und Oberwil-Lieli sei ein Lieferwagen von der Strasse abgekommen, worauf die Strecke vorübergehend blockiert war. Die Situation sei jedoch überschaubar und die Lage beruhige sich bereits wieder.

Trockener November

Im November herrschte oft Hochdruckwetter mit Nebel im Flachland und schönem Bergwetter, wie Meteonews am Wochenende mitteilte. Im Wallis, im Tessin und in Graubünden war der November den Angaben zufolge ausgesprochen trocken. In den Bündner Orten Andeer und Scuol sowie am Grossen St. Bernhard im Wallis war es der trockenste November seit Messbeginn. Im Bergell, Moesano und Puschlav herrscht deshalb «sehr grosse Waldbrandgefahr», warnt Meteoschweiz. (Lesen Sie auch dazu: Die Schweiz erlebte einen November der Extreme)

red