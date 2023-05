Krönung kompakt

Der Countdown läuft: Bis zur Krönung von König Charles III. und Queen Camilla dauert es nur noch wenige Tage. Landesweit werden Strassen und Geschäfte mit britischen Flaggen geschmückt, allein in England sind mehr als 3000 Strassenfeste geplant. Im Dorf Hurst bei Reading stellen Mitglieder der Strick- und Häkelgruppe «Hurst Hookers» königliche Figuren oder Kronen als Briefkastendekoration her.

Mitglieder der Strick- und Häkelgruppe «Hurst Hookers» haben zur Feier der Krönung königliche Figuren hergestellt. Foto: Paul Ellis (AFP)

Der Buckingham-Palast veröffentlicht immer mehr Details zum Ablauf der historischen Zeremonie am 6. Mai:

Eine Krönung mit vielen Neuerungen

Rund um die Krönung in der Londoner Westminster Abbey wird es viele Premieren geben. Erstmals bei einer Krönung übernehmen Vertreter anderer Religionen gewichtige Rollen. Jüdische, hinduistische, muslimische, buddhistische und Sikh-Geistliche werden dem König eine gemeinsame Grussbotschaft ausrichten, Mitglieder der Religionen ihm die Insignien aushändigen. Dies symbolisiere den tief verwurzelten Glauben an die Förderung der Einheit zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen und Charles› Einsatz für interreligiösen Dialog.

König Charles III. und seine Frau Camilla werden am 6. Mai offiziell gekrönt. Foto: Hugo Burnand (Keystone)

Ebenfalls zum ersten Mal werden Sprachen aus den übrigen britischen Landesteilen bei dem Gottesdienst zu hören sein, wenn die Hymne «Veni creator spiritus» (Komm, Schöpfer Geist) ausser auf Englisch auch auf Walisisch sowie in Schottischem und Irischem Gälisch gesungen wird. Zudem ertönt die Litanei «Kyrie eleison» auf Walisisch – Charles war als Thronfolger jahrzehntelang als Prinz von Wales bekannt und lernte die Sprache vor seiner Ernennung 1969.

Besondere Gewänder und ein verborgener Zeremonie-Teil

Neu ist auch die «Krönungsrobe» von Queen Camilla. Das Königspaar trägt traditionell zu der Zeremonie zwei verschiedene Gewänder – eines bei Ankunft in der Westminster Abbey und eines auf dem Rückweg zum Buckingham-Palast. Während Charles jeweils die Roben seines Grossvaters König George VI. von dessen Krönung 1937 nutzt und Camilla auf dem Hinweg ein Gewand ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II. von 1953, trägt sie als «Imperial Robe» das eigens geschneiderte Kleidungsstück aus violettem Samt. Eingearbeitete Insekten und Blumen beziehen sich auf die Themen Natur und Umwelt, die Charles und Camilla am Herzen liegen. Gezeigt werden auch die nationalen Symbole für England (Rose), Schottland (Distel) und Irland (Kleeblatt).

Diese beiden Gewänder werden Charles und seine Frau Camilla bei der Krönungsfeier in der Westminster Abbey tragen. (1. Mai 2023) Foto: Victoria Jones-Pool (Getty Images)

Eigens angefertigt wurde auch der «Anointing Screen» (wörtlich: Salbungsschirm), mit dem die Salbung des Monarchen vor Blicken und Kameras geschützt wird. Dieser zentrale Teil der Zeremonie gilt als persönlicher Moment des Monarchen mit Gott. Dabei berührt der Erzbischof den König mit geweihtem Öl kreuzförmig an Händen, Brust und Kopf. Der dreiseitige und 2,6 Meter hohe Schutz zeigt einen Baum, auf dessen 56 Blättern die Namen der 56 Mitglieder des Staatenbundes Commonwealth eingestickt sind. Das Monogramm von Charles an der Wurzel symbolisiert, dass der Monarch ein Diener seiner Völker ist.

Nicht neu sind die Thronstühle. Aus Gründen der Nachhaltigkeit würden dafür Sitzmöbel von früheren Krönungen verwendet, teilte der Palast mit. Sie seien restauriert und angepasst worden. Ergänzt wurden lediglich die Monogramme von Charles und Camilla.

Nach der Krönung ist vor der Feier

Bei einem Konzert auf Schloss Windsor am Sonntagabend treten zahlreiche Stars wie Take That, Katy Perry und Lionel Richie auf. Die Bühne ist mit Laufstegen in mehrere Richtungen der britischen Fahne nachempfunden, wie am Montag bekannt wurde. Die BBC kündigte am Wochenende weitere Teilnehmer an: So sollen auch Hollywoodstar Tom Cruise und die tierische Comicfigur «Winnie-the-Pooh» eine Rolle spielen. Das weckt Erwartungen, es könne zu einer ähnlichen Szene kommen wie beim Jubiläumskonzert für Queen Elizabeth II. im Juni 2022. Damals hatte sich die Königin für einen viel bejubelten Video-Sketch mit dem animierten Bären Paddington zum Tee getroffen.