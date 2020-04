Warteschlangen vor dem Gartencenter?

Gartencenter, Coiffeure, Zahnarztpraxen - ab morgen Montag soll ein Stück Normalität in die Schweiz zurückkehren. So sieht es der erste Schritt der bundesrätlichen Lockerungsmassnahmen vor. Doch was heisst schon «Normalität» in Zeiten der Corona-Krise? Kommt es in Bern - wie vor einigen Tagen in Österreich - zu langen Warteschlangen vor dem Gartencenter? Wie funktioniert der hygienisch korrekte Besuch beim Coiffeur? Und trauen sich die Leute wieder ins Spital oder zum Zahnarzt? «Der Bund» begleitet die Lockerung im Kanton Bern am Montag in diesem Liveticker.

