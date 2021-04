Neues Buch von Beat Sterchi – Erst nach dem Vollmond setzen! Beat Sterchis bezauberndes Buch «Capricho»: Ein Dichter findet den roten Faden nicht, entdeckt aber seinen grünen Daumen und bestellt in seiner spanischen Wahlheimat seinen «huerto» – seinen Garten. Alexander Sury

Die Sommermonate verbringt er in Spanien, sonst ist er in Bern zu Hause: Der Berner Schriftsteller Beat Sterchi. Foto: Franziska Rothenbühler

Den schmalen Pfad von seinem Haus zu seinem Garten nimmt er in der Morgenfrische beschwingt unter die Füsse, die Schiebermütze auf dem Kopf, ausgerüstet mit Notizbuch und Hacke. Er weiss, dass bereits vor vielen Jahrhunderten Menschen hier zur Arbeit gegangen sind. Neben seinem bewässerbaren «huerto» sind viele andere Gärten verwildert, zahlreiche Trockensteinmauern, welche die terrassierten Kleinstäcker erst möglich machen, sind eingestürzt. Der Dichter aber wird zum Gärtner, die Welt verwandelt sich in einen Garten. Alles ist wichtig in diesem kleinen Kosmos des Säens, Wachsens und Erntens, alles ist würdig, notiert und möglichst genau beschrieben zu werden.

Der Icherzähler in Beat Sterchis Buch «Capricho» befindet sich in seinem Dorf unweit der Burgstadt Morella in der spanischen Provinz Castellón, inmitten von Kalkbergen auf 900 Meter über Meer. Hier verbringt er seit vielen Jahren die Sommer in einem einfachen Haus am Ende der Landstrasse. Das Dorf ist geprägt von Überalterung, es gibt noch zwei Höfe und eine Schweinemästerei. Der Mann aus der Schweiz will Zwiebeln setzen und – das vor allem – Kartoffeln. Zunächst aber muss Unkraut gejätet und dem überbordenden Wildwuchs mit Sense und Hacke Einhalt geboten werden. Kommt dazu, dass er, der eigentlich die Geschichte des Dorfes aufschreiben möchte, an einer Schreibblockade leidet, der «rote Faden» entgleitet ihm immer wieder.