Liebeserklärung an Berlins Techno-Szene – Erst kommt die Party, dann die Selbsterkenntnis Junger Mann um die dreissig sucht seinen Platz im Leben: Flurin Jecker schliesst mit seinem Roman «Ultraviolett» dort an, wo er mit «Lanz» aufgehört hat. Nur die Ausflüge ins Belehrende sind unnötig. joanna nowotny

Flurin Jecker ist 2017 mit «Lanz» auf der literarischen Bühne erschienen . D er rotzig-ungekünstelte Tonfall des Ich e rzählers prägt auch seinen zweiten Roman. Foto: zvg

Held läuft in der Unterhose die Strasse entlang, weil die Geister ihn jagen. Seit seiner Kindheit in der Schweizer Agglomeration kennt er sie, doch in Berlin, wohin er als Student floh, haben sie ihn meistens in Ruhe gelassen. Mit seinem Freund und Mentor Eule hat er Partys und Drogen entdeckt, doch Eule hat ihn allein gelassen, um in Lappland den Weihnachtsmann zu suchen. Und eigentlich sollte das jetzt ein schöner Ausflug mit Mira werden, die gerade frisch aus der Schweiz gekommen ist und in die Held sich sofort vernarrt hat, aber etwas in seinem Kopf will nicht. Als Held im Bus zurück zu seinem Zelt fährt, schauen die Menschen ihn an, als sei er gerade aus einer Heilanstalt entkommen.