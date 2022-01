Gewalt in der Berner Gemeindepolitik – Erst drohte er, dann zog er bis vor Bundesgericht Weil er sich ungerecht behandelt fühlte, ging ein Oberaargauer Gewerbler die Behörden massiv an. Dafür wird er vom Bundesgericht bestraft – definitiv. Stephan Künzi

Steine des Anstosses: Wegen dieser Blöcke sah ein Oberaargauer rot und stiess Drohungen aus. Foto: Beat Mathys

«Ich werde diese Sauhaufen ausmisten», bekam die Gemeindeschreiberin gleich zweimal zu hören, und es klang bedrohlich. Der Satz war der unrühmliche Höhepunkt einer Tirade, in deren Verlauf der Mann am Schalter die Verwaltungsleiterin auch als Lügnerin bezeichnete. Das war an einem späten Montagvormittag vor ziemlich genau vier Jahren.