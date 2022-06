Günstig bauen, teuer verkaufen – Erst die Subvention, dann die Spekulation In Berner Wohnbaugenossenschaften werden Wohnungen zu Marktpreisen verkauft. Das widerspricht Sinn und Zweck des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Bernhard Ott Christoph Hämmann

Innenhof in der Siedlung Baumgarten in Bern. Einst von der Burgergemeinde beim Bau vergünstigt, wechseln die Logis heute zu Marktpreisen die Besitzerin. Foto: Franziska Rothenbühler

Manch eine Bewohnerin der Siedlung Baumgarten staunte nicht schlecht ob des Flyers, der überall in der Nachbarschaft aufgehängt wurde: «Ich konnte an der Nussbaumstrasse innert weniger Wochen eine Wohnung im Baurecht verkaufen», schreibt ein Immobilienberater. Aufgrund der «sehr hohen Nachfrage» suche er nun nach «weiteren interessanten Immobilien» in der Siedlung, die zum Verkauf stünden.