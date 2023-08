Lange alarmierender YB-Auftritt – Erst als es hagelt, wachen die Young Boys endlich auf Die Berner zeigen in Luzern über weite Strecken eine erschreckend schwache Leistung. Erst nach einem Unterbruch reagieren sie – und gleichen zum 1:1 aus. Dominic Wuillemin

Hagel sorgt in der Schlussphase für einen Unterbruch. YB schickt sich danach an, doch noch auszugleichen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Hämisch ist der Ausruf der Luzerner Fans. Soeben hat YB-Mittelfeldspieler Filip Ugrinic aus der Distanz abgezogen und das Tor deutlich verfehlt. In der Swissporarena ist eine Stunde absolviert, und die Young Boys kommen zu ihrer erst zweiten Chance an diesem Nachmittag (wobei der Begriff «Chance» in diesem Fall sehr grosszügig ausgelegt ist).

YB ist behäbig, ideenlos, harmlos. So harmlos, dass sich die Fans des Heimteams sicher fühlen. Häme – für die erfolgsverwöhnten Young Boys ist das keine alltägliche Erfahrung.

1:0 steht es da nach einem Penaltytor von Jakub Kadak (38.). Dem Treffer war ein katastrophaler Fehlpass von Saidy Janko vorausgegangen. Statt Mohamed Camara anzuspielen, lancierte er Kadak, der allein aufs YB-Tor zog. Goalie Anthony Racioppi konnte den Slowaken nur mit einem Foul stoppen: Gelb und Elfmeter waren die Konsequenz. «Ein Geschenk», sagt YB-Trainer Raphael Wicky dazu. «Das darf auf diesem Niveau nicht passieren.»

Janko, im Sommer aus Bochum nach Bern zurückgekehrt, ist ein Sinnbild für den – abgesehen von der Punkteausbeute – ernüchternden Saisonstart der Young Boys. Defensiv ist er anfällig, in der Vorwoche sah er schon bei Winterthurs zweitem Tor nicht gut aus. Und in der Offensive kommen vom 27-Jährigen keine Impulse.

YB kann den Vorteil nicht nutzen

Hinten anfällig, vorne ideenlos – was für Janko gilt, gilt für YB in Luzern. Es dauert bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bis das Team von Wicky zum ersten Abschluss aufs Tor kommt. Ein harmloser Kopfball von Verteidiger Aurèle Amenda – passenderweise – nach einem Corner führt zu diesem.

So geht es in die Pause. Trainer Raphael Wicky, der auf Fabian Rieder und Cheikh Niasse verzichten muss (beide quält eine Fussprellung), bringt Darian Males für Joël Monteiro. Eine Reaktion aber bleibt vorerst aus.

Das YB-Telegramm Luzern - YB 1:1 (1:0)

Swissporarena. – 13’650 Zuschauer.

Tore: 38. Kadak (Penalty) 1:0. 91. Benito 1:1.

Luzern: Loretz; Jaquez, Simani, Beka (46. Burch); Ottiger, Jashari, Beloko, Frydek; Dorn (71. Spadanuda), Villiger (71. Ademi), Kadak (78. Meyer).

YB: Racioppi; Janko (76. Blum), Camara, Amenda, Benito; Chaiwa (76. Nsame); Ugrinic, Lakomy (66. Imeri), Monteiro (46. Males); Gancoula, Itten (66. Elia).

Bemerkungen: YB ohne Garcia, Niasse, Rieder (verletzt), von Ballmoos, Lauper, Mambimbi, Deme (U-21).

Die Luzerner beginnen auch nach der Pause wacher, bissiger, laufstärker. Dabei waren sie es, die am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation in Schottland bei Hibernian im Einsatz standen, während YB sich sechs Tage lang auf die Partie beim FCL vorbereiteten konnte. Was auf Berner Seite dabei herauskommt, ist erschreckend, ja alarmierend, wird bedenkt, dass in zehn Tagen das Playoff-Hinspiel zur Champions League stattfindet.

Natürlich, die Luzerner sind ein unangenehmer Gegner. Ist einer von ihnen ausgespielt, steht schon der nächste da. Gekämpft wie Löwen hätten seine Spieler, sagt Trainer Mario Frick. Aber die Young Boys machen es ihnen auch lange einfach, weil sie ungenau agieren und ohne Esprit. «Zu wenig konkret», fällt Wicky dazu ein.

Imeri als Antreiber

Erst mit den Einwechslungen von Kastriot Imeri und Meschack Elia nach 66 Minuten beginnt das YB-Offensivspiel allmählich etwas flüssiger zu werden. Gerade Imeri, der einmal mehr zum Joker degradierte Rekordtransfer, wirkt belebend. Nach einem Doppelpass mit Silvere Ganvoula prüft der offensive Mittelfeldspieler den jungen FCL-Goalie Pascal Loretz. 75 Minuten sind absolviert, als die Gäste zu ihrem zweiten Torschuss kommen.

Und dann meldet sich der Himmel, als wolle er ein Symbolbild für den YB-Tag liefern. Es beginnt zu hageln, erst zaghaft, dann immer stärker. Als sich die Spieler schützend die Arme über den Kopf halten, hat Schiedsrichter Luca Cibelli ein Einsehen. Er unterbricht das Spiel und schickt die Teams in die Kabine.

Zehn Minuten dauert die Pause, Wicky nimmt sich vor, Ruhe auszustrahlen und positiv zu bleiben. Er sagt zur Mannschaft: «Jungs, uns bleibt eine Viertelstunde. Wir werden zu Torchancen kommen.»

Torschütze und Vorbereiter: Loris Benito bedankt sich nach dem 1:1 bei Kastriot Imeri. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Als die Teams zurückkehren, ist die 87. Minute angebrochen. Und tatsächlich, endlich schickt sich YB an, die dunklen Wolken zu vertreiben. Imeri ist dabei nicht nur der Antreiber, er wird auch zum Vorbereiter des Ausgleichs. YB erhält einen Corner, Benito, in solchen Situationen eigentlich in der Defensive eingeteilt, wagt sich in den gegnerischen Strafraum. Imeris Ball findet den Kopf des Linksverteidigers: 1:1. Das Gewitter ist weitergezogen, in der Swissporarena scheint plötzlich die Sonne.

Immerhin keine Häme mehr

Bei den Bernern lebt die Hoffnung, YB-like doch noch den Sieg zu holen. Etliche Luzerner haben ihrem Trainer schon nach 60, 70 Minuten signalisiert, nicht mehr lange zu können. So erzählt das Frick. Die Verschleisserscheinungen des happigen Programms machen sich bei ihnen bemerkbar.

Dem Heimteam hilft nicht, dass Wicky nach Males, Imeri, Elia auch noch Nsame und Blum einwechseln konnte. Aber der FCL kämpft tapfer, so tapfer, dass er sich nie wirklich zurückdrängen lässt. Die Nachspielzeit ist stattdessen ein offener Schlagabtausch, die Teams haben das Mittelfeld aufgegeben. Racioppi zeigt beim Kopfball des eingewechselten Kemal Ademi eine starke Reaktion, auf der Gegenseite verfehlt ein Schuss von Ugrinic das Tor knapp.

Häme zeigen die Luzerner Fans keine mehr. Immerhin das haben die Young Boys korrigiert. Aber zum Siegtreffer kommen sie nicht. Dieser wäre auch nicht verdient gewesen.

