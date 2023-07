Ein Weltstar auf dem Land – Eros Ramazzotti kommt in die Provinz Von den Grossstädten in die Nachbarschaft des Oberaargaus: Mit Eros Ramazzotti gibt sich in Kestenholz einer der bekanntesten Sänger Italiens die Ehre. Stephan Künzi

In Action: Eros Ramazzotti tourt gerade durch die Welt und macht am Sonntag in Kestenholz halt. Foto: Vincent Lescaut («L’Essentiel»)

Er tritt in Amsterdam auf, in Buenos Aires, in New York, in Paris und natürlich in Rom. Füllt in Zürich das Hallenstadion. Und singt am nächsten Sonntag in Kestenholz. Auf dem Land.

Eros Ramazzotti ist das, was man gemeinhin einen Weltstar nennt. Mit 70 Millionen verkaufter Tonträger sowie je zwei Milliarden Streams und Views auf Youtube gilt er als einer der erfolgreichsten italienischen Sänger aller Zeiten. Auf seinen Tourneen tingelt er von Weltstadt zu Weltstadt und landet jetzt, so würde er es wohl formulieren, irgendwo in der Schweizer Provinz.

Sunset über dem Jura

Vom 1900-Seelen-Dorf im ländlichen Kanton Solothurn, nur einen Katzensprung vom genauso ländlichen Oberaargau im Kanton Bern entfernt, wird Ramazzotti bislang jedenfalls kaum gehört haben. Wenn schon, dann vielleicht vom Festival, an dem er auftreten wird. Immerhin waren vor ihm schon Gianna Nannini und Zucchero da, zwei Landsleute mit ähnlich internationaler Ausstrahlung.

St. Peter at Sunset nennt sich der fünftägige Event, der schon am Mittwoch genauso international mit der US-amerikanischen Pop-Rock-Band One Republic begonnen hat. Er findet auf dem freien Feld gleich neben der Dorfkapelle St. Peter statt, hinter der zu den Spielzeiten jeweils die erste Jurakette ins abendliche Dämmerlicht eintaucht. Sunset eben.

Zwei zentrale Punkte

Einst Gianna Nannini und Zucchero, nun eben One Republic und Eros Ramazzotti – Roland Suter, wie kommt man an Künstler mit solchen Namen heran? Suter, 58 Jahre alt und von Beruf Fachlehrer für angehende Maler an der Berufsschule Aarau, muss nicht lange überlegen. Er hat das Festival seit den bescheidenen Anfängen im Jahr 2005 mitorganisiert, amtet heute noch immer im Ehrenamt als dessen Leiter und hat sich in dieser Zeit, wie er sagt, «ein Umfeld aus Agenten» geschaffen.

Diese vielfältigen Kontakte öffneten Türen, fährt er fort. Um gleich einzuschränken: Künstlerinnen und Künstler treten nur dann am St. Peter at Sunset auf, wenn zwei zentrale Punkte erfüllt sind. «Die Gage muss stimmen. Und der Termin muss stimmen.»

Leben, Lieben, Leiden

Mit dem Termin hatte Roland Suter insofern Glück, als Eros Ramazzotti ohnehin gerade unterwegs ist. «Battito Infinito» nennt sich die Tournee, sie heisst gleich wie das neue Album, das der Sänger letztes Jahr als Nummer 13 in seiner langen Karriere auf den Markt gebracht hat.

Natürlich sei der bald 60-Jährige nicht mehr derselbe wie zu seinen besten Zeiten in den 1990er- und 2000er-Jahren, schrieb im April ein Musikkritiker über eines dieser «Battito Infinito»-Konzerte. Inhaltlich drehten sich die Songs aber noch immer um das Leben, das Lieben und das Leiden. Wobei: «Bei Eros Ramazzotti singt sich das dann doch in einer anderen Liga als der Herzschmerz der volkstümlichen Hitparade. Nicht nur Kitsch, sondern auch Resonanzraum der Gefühle, schon die Stimme an sich, aber auch manche Textzeile.»

Alle packen mit an

Und die Gage? Die sei kaum tiefer als an anderen, grösseren Orten, sagt Roland Suter. Zahlen nennt er keine, dafür erklärt er, warum sich ein kleines Festival wie das St. Peter at Sunset überhaupt bekannte Namen leisten kann. Weil neben den normalen Ticketverkäufen auch treue Sponsoren Einnahmen bringen. Und weil ein genauso treuer Stamm von Freiwilligen jeweils für die Auf- und Abbauarbeiten bereitsteht und damit ein wesentlicher Kostenfaktor entfällt. So viel Engagement sei typisch für sein Dorf, hält er anerkennend fest.

Zwischen 4000 und 5500 Tickets kommen pro Konzert in den Verkauf, je nachdem, ob die Zuschauerränge ganz, teilweise oder überhaupt nicht bestuhlt sind. Bei Eros Ramazzotti stehen 4500 Plätze zur Verfügung.

Bezug zum Bernbiet

Laut dem Festivalleiter reist das Publikum mehrheitlich aus den Kantonen Solothurn und Aargau an. Aus dem Oberaargau sei der Zustrom bislang vergleichsweise klein gewesen, sagt er, deshalb habe man diesmal bewusst auch in diese Richtung Werbung gestreut. Mit Erfolg offenbar, «das Interesse nimmt spürbar zu».

Bei Eros Ramazzotti haben die Nachbarn aus dem Bernbiet auch allen Grund, aufzuhorchen. Immerhin war seine erste Frau eine Bernerin. Ende der 1990er-Jahre heiratete er die Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker, mit ihr hat er die gemeinsame Tochter Aurora, und die wiederum machte ihn mit der Geburt des kleinen Cesare erst im Frühling zum Grossvater. Seit Jahr und Tag hält sich die Familie wacker in den Spalten der Regenbogenpresse – doch das ist eine andere Geschichte.

