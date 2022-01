Trotz verlängertem Schutzdamm – Erneuter Hangrutsch bei Laupen beeinträchtigt Verkehr Am Samstagmorgen rutschte bei Laupen ein Hang ab. An der gleichen Stelle kam es bereits im Juli zu einem Erdrutsch.

Die Kantonsstrasse zwischen Laupen und Neuenegg war am Samstagmorgen wegen des Hangrutsches ganz gesperrt – mittlerweile ist sie einspurig wieder befahrbar. Foto: zvg Feuerwehr Regio Laupen

Die Kantonsstrasse zwischen Laupen und Neuenegg ist nach einem Erdrutsch bei Laupen an einer Stelle nur einspurig befahrbar. Am Samstagmorgen hatte die Strasse ganz gesperrt werden müssen.

Wie die Feuerwehr Region Laupen auf ihrer Internetseite schreibt, konnte die Strasse nach einer Begutachtung durch Fachleute am Samstagnachmittag einspurig freigegeben werden. Der Erdrutsch füllte das Gelände hinter einem im Vorjahr aufgeschütteten Schutzdamm vollständig auf und erreichte die Fahrbahn.

Wegen der Gefahr durch den Erdrutsch fuhren in der Nacht auf Sonntag keine Moonliner-Busse von Laupen in Richtung Neuenegg-Bern, wie Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil in der Nacht per Twitter meldeten.

Bereits am 21. Juli des vergangenen Jahres war es nach ausgiebigen Regenfällen bei Laupen zu einem Hangrutsch gekommen. Danach wurde ein bestehender Schutzdamm verlängert. Damals blieb die Kantonsstrasse an der Rutschstelle etwa drei Wochen lang geschlossen.

Wie der Kommandant der Feuerwehr Region Laupen, Jonas Probst, am Sonntag auf Anfrage sagte, trat der neue Erdrutsch an dieser Stelle auf.

An der gleichen Stelle ereignete sich bereits im Juli vergangenen Sommer ein Hangrutsch. Foto: zvg Feuerwehr Regio Laupen

SDA/nfe

