Demo gegen Coronamassnahmen – Polizei warnt Demonstranten – und erntet Pfiffe

Ausgangslage

Wie schon in den vergangenen Wochen wollen auch heute Donnerstag Gegner der Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder in Bern demonstrieren. Das heisst es in einem Aufruf, der im Internet und in Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram kursiert. Die Demonstration ist unbewilligt.

Bereits im Vorfeld wurde gegen einen Mann aus dem Aargau eine Wegweisung aus der Stadt Bern verhängt, die von heute 14 Uhr bis morgen um 6 Uhr gültig ist. Dies, weil er den Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause und dessen Familie bedroht habe, wie es von der Berner Kantonspolizei heisst, die einen Artikel des «Blick» bestätigt.

Im Rahmen der Demo letzte Woche wurden insgesamt rund 80 Wegweisungen ausgesprochen und neun Personen auf einen Polizeiposten mitgenommen. Ein Video von einer groben Festnahme sorgte letzte Woche für Aufsehen. Es zeigt, wie Einsatzkräfte hart gegen einen Massnahmengegner vorgehen. Während der Kundgebung wurde zudem auch ein Polizist verletzt. (ps)