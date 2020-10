Leichenfund – Erneut Toter in Interlaken aufgefunden In Interlaken ist in der Nacht auf Mittwoch erneut eine Person tot aufgefunden worden. Die Umstände sind unklar, einen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom Montag gibt es laut Polizei nicht.

Der Tote wurde an der Interlakner Centralstrasse im Ortszentrum aufgefunden. Foto: Google Street View

In einer Wohnung in Interlaken ist in der Nacht auf Mittwoch erneut eine Person tot aufgefunden worden. Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten, sind die Umstände unklar. Die Ermittlungen liefen vorerst in alle Richtungen, heisst es im Communiqué von Justiz und Polizei. Einen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom vergangenen Montag gebe es aber nicht.

Am Montagmorgen war die Polizei zu einem Gebäude am Interlakner Höheweg gerufen worden. Tot aufgefunden wurde ein 61-jähriger Schweizer. Nach ersten Erkenntnissen wies der Mann Verletzungen auf, die ihm durch stumpfe Gewalt zugefügt wurden.

Im neuen Fall wurde der Berner Kantonspolizei am Dienstagabend um 23.35 Uhr ein verletzter Mann in einer Wohnung an der Centralstrasse gemeldet. Als die sofort aufgebotenen Rettungs- und Einsatzkräfte dort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen.

SDA