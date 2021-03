Wegen defektem Kabel – Erneut Stromausfälle im Norden Berns In Gebieten im Norden von Bern ist am Donnerstag erneut der Strom ausgefallen – teilweise zweimal und in einigen Gebieten zum dritten Mal innert fünf Tagen. Erneut waren Probleme mit einem Kabel der Grund dafür

Derzeit machen der BKW da und dort Stromkabel zu schaffen. (Archivbild) Foto: Keystone

Wie die BKW-Medienstelle auf Anfrage bekanntgab, ereignete sich die Störung am Donnerstag zwischen Mühleberg und der Eymatt bei Bern. Netzelektriker analysierten derzeit den genauen Grund. Keinen Strom hatten am Morgen Teile der Gemeinde Wohlen, beispielsweise die Ortschaft Hinterkappelen.

Wegen dieser Störung mussten Teile der Leitung auf eine andere Unterstation in Worblaufen umgeschaltet werden, was zu einem erneuten Unterbruch führte. Am Mittag waren gewisse Teile von Wohlen nicht betroffen, doch kamen Gebiete in Kirchlindach, Zollikofen und Bremgarten hinzu. Die Störungen dauerten rund eine halbe Stunde lang.

Am vergangenen Sonntag sorgte eine defekte Kabelmuffe beim Weiler Oberdettigen (Gemeinde Wohlen) für einen Blackout in Teilen der Gemeinde Wohlen und in Herrenschwanden (Gemeinde Kirchlindach). Dieser Stromunterbruch dauerte bis zu anderthalb Stunden, in Oberdettigen länger.

Zwischen den beiden Unterbrüchen besteht nach Angaben der BKW kein Zusammenhang. In beiden Fällen habe es sich um unvorhersehbare Störungen gehandelt.

SDA