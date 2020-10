Neue Grenzwerte – Erneut Radium-Untersuchungen im Schlosspark Bümpliz Wie radioaktiv ist die Umgebung des Schlosses Bümpliz? Die Stadt stellt eine neue Untersuchung an. Eine unmittelbare gesundheitliche Gefährdung bestehe nicht.

Wird nochmals untersucht: Das Schloss Bümpliz. (Archiv) Foto: Manu Friederich

Wegen gesenkter Radium-Grenzwerte untersucht der Bund nochmals das Gelände um das Neue Schloss Bümpliz. Das teilte die Stadt Bern am Freitag mit. Sie ist Eigentümerin der Liegenschaft.

Eine unmittelbare gesundheitliche Gefährdung bestehe nicht, heisst es im Communiqué der städtischen Finanzdirektion. Die Messungen werden am kommenden Montag und Dienstag durchgeführt. Sie sollen zeigen, ob eine weitere Radiumsanierung nötig ist.

Bis Anfang der 1960er-Jahre stellte die Firma Merz und Benteli AG auf dem Gelände radiumhaltige Leuchtfarbe her (lesen Sie an dieser Stelle: «Als im Schloss Bümpliz mit Radioaktivität experimentiert wurde»). Das Areal wurde 1977 an die Stadt Bern verkauft und Anfang der 1980er-Jahre gemäss damaliger Gesetzgebung saniert. Dabei wurde die alte Fabrik zurückgebaut.

Heute sind die Strahlenschutz-Vorschriften strenger. Daher nimmt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Rahmen des Aktionsplans Radium 2015-2022 eine Überprüfung des Areals vor.

SDA/zec