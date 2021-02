Berner Fasnacht fällt aus – Erneut muss er auf seine Lieblingstage verzichten Für Sascha Straub ist die Berner Fasnacht die schönste Zeit im Jahr. Dass sie wieder abgesagt wurde, erschwert sein Vorhaben, junge Leute zum Mitmachen zu motivieren. Jael Amina Kaufmann

Sein Kostüm mit der grün-violetten Jacke wird Sascha Straub in den kommenden Tagen nicht anziehen: Auch 2021 findet in Bern keine Fasnacht statt. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Berner Fasnacht begann für Sascha Straub im letzten Jahr noch mit einem Höhepunkt. Mit seinem Verein Guggemotzer durfte er am Donnerstagabend auf dem Münsterplatz auftreten. «Es war ein grosses Glück, dass dieses Konzert überhaupt noch möglich war», erinnert sich der 30-Jährige.

Bereits am nächsten Tag musste die Fasnacht in Bern aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Denn am Freitagmorgen beschloss der Bundesrat, in der Schweiz eine besondere Lage gemäss Epidemiengesetz auszurufen und alle Veranstaltungen mit mehr als tausend Personen vorerst zu verbieten.